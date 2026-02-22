Mindefensa ordena acabar con el frente 36 y neutralizar a su cabecilla, alias “Primo Gay”

Antioquia

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde Medellín, manifestó que el frente 36 de las disidencias , bajo las órdenes de alias “Calarcá” y comandado en Antioquia por alias “Primo” Gay, ha venido llevando a cabo unas acciones criminales contra la población civil y la misma fuerza pública, por lo que ordenó arreciar las acciones contra esa estructura para evitar que siga asesinando y extorsionando.

Recalcó que en el país no existe un cese al fuego con ningún grupo con el que se adelantan diálogos de paz, por lo que insiste en que el frente 36 debe ser acabado con toda la fuerza de Estado. Además, recordó que por el cabecilla en este departamento existe una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

“Alias Primo Gay, que sé que va a escuchar parte de este mensaje, y el mensaje es desmovilícese, no siga matando, no siga extorsionando, no siga generando terror, no lo vamos a tolerar. Pero si no se desmoviliza, la orden para la fuerza pública está clara: es capturarlo. Ofrece resistencia con una capacidad letal; la fuerza pública tiene la orden, y sobre todo, el respaldo de la constitución y la ley, de emplear la fuerza legítima para neutralizarlo”.

Pero es que el ministro Sánchez no solo da la instrucción para el frente 36; esta se extiende para alias Calarcá . Ya que se atribuye el asesinato de los 13 policías el pasado mes de agosto de 2025 en la vereda Los Toros de Amalfi, recordó que por los responsables Estados Unidos está ofreciendo hasta USD 5 millones.

“La clave para neutralizar el terrorismo es la información. El terrorismo se camufla en la gente, se camufla en medio de aquello que puede parecer común. Por ello, es clave que, si tienen alguna información, denuncien al uno cinco siete. Pueden salvar la vida del que está al lado, o incluso de usted o de alguno de sus hijos”.

También manifestó que la intención es atacar al Clan del Golfo y al ELN.