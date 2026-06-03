Autoridades frenan explotación ilegal de oro en zona rural de La Plata, Huila

Neiva

Las autoridades lograron intervenir un punto utilizado para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Vilú, zona rural del municipio de La Plata. La operación permitió identificar una actividad que venía generando afectaciones ambientales y económicas en esta zona del occidente del Huila.

Durante el procedimiento fueron ubicadas dos excavaciones artesanales de aproximadamente 90 metros de profundidad cada una, utilizadas para la extracción ilegal de oro. En el lugar también fueron hallados e incautados diferentes elementos empleados en las labores de extracción, procesamiento y transporte del mineral.

Entre los elementos encontrados se destacan carretillas, palas, cascos de seguridad, picos, mallas mineras, motores industriales, un elevador eléctrico y otros equipos utilizados para sostener la actividad minera clandestina. Todo el material quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

La intervención representa una afectación a las rentas ilícitas derivadas de la explotación ilegal de minerales, una actividad que suele estar asociada al financiamiento de estructuras criminales. Además, evitó mayores impactos sobre el suelo, el subsuelo y las fuentes hídricas cercanas, contribuyendo a la protección del patrimonio ambiental del Huila.