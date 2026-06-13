Estas son las identidades de los cinco capturados junto a alias ‘Chalá’ en Tolima

Medellín

Fuentes oficiales revelaron las identidades de los cinco hombres capturados junto a Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla de una comisión armada del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia.

La captura se realizó en la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, mediante una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Durante el operativo fueron detenidas seis personas y se incautaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares de alta gama y 33 millones de pesos en efectivo.

¿Quiénes son los capturados?

Luis Felipe Morales Cataño: Al momento de la captura llevaba un teléfono celular Honor 200 Pro.

Al momento de la captura llevaba un teléfono celular Honor 200 Pro. Óscar Javier Antolínez: Le fue incautada una pistola Jericho 941 calibre 9 milímetros, dos proveedores con 18 cartuchos y un teléfono celular iPhone 15 Pro Max.

Le fue incautada una pistola Jericho 941 calibre 9 milímetros, dos proveedores con 18 cartuchos y un teléfono celular iPhone 15 Pro Max. César Augusto Lara Alvarado: Portaba una pistola Córdoba Estándar calibre 9 milímetros, dos proveedores con 17 cartuchos y un teléfono celular iPhone 11.

Portaba una pistola Córdoba Estándar calibre 9 milímetros, dos proveedores con 17 cartuchos y un teléfono celular iPhone 11. Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’: Según el reporte oficial, llevaba una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos proveedores con 30 cartuchos, un iPhone 17 Pro Max y un iPhone 14 Pro Max.

Según el reporte oficial, llevaba una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos proveedores con 30 cartuchos, un iPhone 17 Pro Max y un iPhone 14 Pro Max. Diego Alejandro Bernal Hernández: Le fue incautado un teléfono celular iPhone 17 Pro.

Le fue incautado un teléfono celular iPhone 17 Pro. Wilfredo Hernández Botina: Llevaba un teléfono celular de marca OPPO. En la parte trasera del vehículo donde se movilizaba fue hallada una segunda pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos proveedores con 30 cartuchos, 20 cartuchos adicionales calibre 9 milímetros y 33 millones de pesos en efectivo.

Según pudo conocer Caracol Radio, las autoridades adelantan verificaciones para establecer la relación de los ocupantes de la camioneta Toyota incautada con alias ‘Víctor Chalá’, ya que algunos de los capturados no estarían identificados como integrantes de las disidencias de las Farc, sino como empresarios y civiles.