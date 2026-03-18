Primo Gay en la huida, habría dejado abandonado el fusil y un celular que está siendo analizado

Briceño - Antioquia

Como ya lo había informado Caracol Radio fuentes informadas confirman que el cabecilla del frente 36 alias Primo Gay está vivo y que se logró huir durante el operativo realizado en la vereda La Palestina de Briceño.

Según la información obtenida por este medio de comunicación Neider Yesid Uñates habría dejado dejó abandonado en el campamento el fusil, la boina particular con la que aparece en los videos de Tik Tok y un celular, el cual esta siendo analizado por parte de las autoridades y extraer información valiosa para avanzar en su captura, la cual no se puedo lograr porque evadió el cerco que le había el Gaula Militar y la Fiscalía.

De nuevo el frente 36 hace pasar por muertos a de sus integrantes

Caracol Radio había publicado que el cabecilla Primo Gay había utilizado la estrategia de hacerse pasar por muerto para distraer a las autoridades, las cuales ya no le comen el cuento por ser algo recurrente. La estrategia incluyó a su propia madre quien en las redes sociales publicó dos fotos de su hijo. Los mensajes eran lamentando su partida uno dice “Ay mi niño poque me dejaste sola”. Fuentes consultadas de nuevo recalcan que sigue vivo. Recordemos que esta mujer actualmente tiene detención domiciliaria.

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Foto publicada por la mamá de alias Primo Gay cabecilla del frente 36 de disidencias Ampliar Foto publicada por la mamá de alias Primo Gay cabecilla del frente 36 de disidencias Cerrar

Capturados

Recordemos que Caracol Radio también había informado que en el operativo en el que se fuga el cabecilla fueron capturadas dos personas alias “Daniela” quien sería una de las parejas de alias “Proimo Gay” y la otra persona alias “Mateo” quien se desempeñaría como escolta. Estas dos personas ya fueron presentadas ante un juez y durante las audiencias la fiscalía les imputo los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. El togado les ordenó medida privativa de la libertad.

Con estas personas fueron incautados un radio de comunicaciones, una granada, munición y otros cuatro celulares que también estan siendo investigados.