Capturan a ‘Calavera’ encargado de tráfico de armas desde Venezuela para Autodefensas Conquistadoras

La Policía Nacional, a través de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Ejército, capturó en Dibulla, La Guajira, a Carlos Alberto Pérez, alias “Calavera”, señalado de ser uno de los principales dinamizadores criminales al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

De acuerdo con las autoridades, alias “Calavera” sería el principal articulador del tráfico de armas y municiones para esta organización criminal, con redes transfronterizas que le habrían permitido adquirir armamento en los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela.

Las autoridades también investigan su presunta participación en la coordinación del desvío de munición de las Fuerzas Militares, una línea que hace parte del proceso judicial en su contra.

Según la investigación, Carlos Alberto Pérez era considerado hombre de confianza de alias “Nain” o “Bendito Menor”, actual cabecilla del frente “Javier Cáceres” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Sobre alias “Nain” pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su captura, según reportes públicos sobre la persecución contra esa estructura en La Guajira.

Bajo su rol logístico, alias “Calavera” habría gestionado y adquirido un promedio de 25.000 cartuchos de distintos calibres, con los que se abastecía el poder de fuego de las ACS para la comisión de delitos de alto impacto en la región Caribe.

La Policía indicó que alias “Calavera” también tendría vínculos con homicidios y otros delitos en la región.

El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, que legalizó su captura. La Fiscalía le imputará cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

Con este resultado, las autoridades aseguran que se afecta la capacidad logística y armada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el norte del país.