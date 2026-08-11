Estos son algunos de los sismos más fuertes registrados en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes se convirtió en uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en Colombia en el periodo de monitoreo instrumental moderno, el Servicio Geológico Colombiano mantiene un catálogo de la sismicidad histórica del país que permite comparar este evento con terremotos ocurridos en las últimas décadas.

Entre los antecedentes está el terremoto del 23 de noviembre de 1979, de magnitud 7,2 y 110 kilómetros de profundidad, fue un evento profundo que se sintió en una amplia zona del país.

También aparece el sismo del 30 de julio de 1962, de magnitud 6,5 y 64 kilómetros de profundidad.

El 8 de febrero de 1995, otro terremoto de 6,4, con una profundidad cercana a los 71 kilómetros, produjo importantes efectos, este evento dejó 34 personas muertas.

Pero uno de los casos más recordados demuestra que la magnitud no determina por sí sola la gravedad de un terremoto.

El 25 de enero de 1999, el Eje Cafetero fue sacudido por un sismo de magnitud 6,1, pero mucho más superficial, con una profundidad de aproximadamente 21,6 kilómetros, el movimiento provocó una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Colombia: más de 1.100 personas murieron y miles de viviendas resultaron destruidas o afectadas.

La comparación resulta especialmente relevante frente al sismo de este lunes. Un terremoto de mayor magnitud no necesariamente genera mayores daños, la profundidad, la distancia a las zonas pobladas, las características del suelo y la vulnerabilidad de las edificaciones también determinan el impacto.

Por eso, mientras el terremoto de 7,4 representa uno de los mayores eventos registrados por el monitoreo sísmico moderno del país, el antecedente de 1999 demuestra que un sismo de menor magnitud puede ser mucho más devastador cuando ocurre a menor profundidad y cerca de zonas habitadas.

El catálogo de sismicidad histórica del Servicio Geológico Colombiano continúa siendo actualizado a medida que se incorporan nuevos datos y estudios sobre los terremotos que han afectado al territorio nacional.