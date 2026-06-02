¿Fenómeno de El Niño 2026 intensificará temporada de huracanes en Pacífico y Caribe? Experto explica

El portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Rodney Martínez Güingla, habló en 6MA W, con Julio Sánchez Cristo, y explicó el impacto que tendrá el Fenómeno de El Niño 2026 en la temporada de huracanes en el Pacífico y el Caribe, en donde está Colombia.

“Un Niño muy robusto”

Martínez inició su intervención explicando que se tiene “una condición de calentamiento del planeta que es sostenida, que es importante, pero que de año a año muestra ciertos matices y contrastes. Tenemos la situación de las olas de calor en Europa que ya son recurrentes en esta época del año, pero en este momento tenemos dos particularidades. La aparición del Niño, un niño que se presenta con mucho potencial de ser un evento fuerte, desarrollándose en este año y al final. Y eso hace que el Niño genere una influencia muy grande en el calentamiento que ya se suma al calentamiento propio del cambio climático”.

¿Intensificará la temporada de huracanes?

“Entonces, tenemos en este momento un Pacífico muy caliente, no solo en la parte ecuatorial, sino también en la parte nororiental frente a las costas de Estados Unidos y México, y por otro lado, tenemos el Atlántico tropical, especialmente el Caribe, ligeramente frío o muy cercano a lo normal, cosa que no es favorable para tener una temporada de huracanes, entonces, con todo este panorama, tenemos condiciones que no necesariamente van a ser las mismas que el año pasado”, dijo.

Y así, explicó que en el Pacífico se espera que sí se intensifique la temporada de Huracanes, mientras que en el Caribe no.

“Se espera, de acuerdo a las condiciones actuales, que nosotros tengamos una temporada de huracanes en el Atlántico relativamente menos activa, lo cual no significa que podemos tener huracanes mayores, pero al menos menos activa, con menos tormentas o menos huracanes, y más bien tengamos una temporada de huracanes en el Pacífico mucho más intensa, más activa, por el calentamiento propio del Niño”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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