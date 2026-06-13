¿Tienen que ver los celulares inteligentes con el descenso de la natalidad? Esto halló un estudio. Getty Images

El descenso en los nacimientos a nivel global es una de las tendencias demográficas que más preocupa a los gobiernos en los últimos años. No en vano la amplia gama de explicaciones que han surgido en el intento de buscar una causa para la decisión, cada vez más común, de no tener hijos.

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En ese sentido, cuando hipótesis como la recesión económica se han visto desbancadas con la llegada de contextos de mayor estabilidad financiera, ha surgido una nueva explicación, relacionada con un cambio tecnológico sin precedentes.

De esta manera, el año 2007 sería un parteaguas para la natalidad en los Estados Unidos, según la economista del Middlebury College y la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) Caitlin Myers. Esto se explica con la llegada del iPhone, la revolucionaria creación de Apple anunciada por el genio Steve Jobs.

¿Qué tienen que ver el iPhone con la baja natalidad?

Según recoge Myers, junto a su hijastro Ezequiel Hooper en un estudio titulado Is the iPhone Birth Control?, la llegada del iPhone en 2007 estaría relacionada con la reducción en los nacimientos en Estados Unidos.

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En la investigación, Myers y Hooper hacen uso de lo que National Public Radio (NPR) llamó “un accidente de la historia”, que permitió a los investigadores contar con un experimento real. Puntualmente, se trata de la exclusividad que poseía el operador AT&T en Estados Unidos cuando llegaron los primeros iPhones.

Según los autores, este hecho permitió hacer una comparación de la caída en las tasas de natalidad en los lugares donde AT&T tenía cobertura entre 2007 y 2011, frente a aquellos donde la ausencia de señal limitó la entrada de los novedosos teléfonos inteligentes.

Así las cosas, el estudio halló que en los condados en los que las personas tenían más del 90 % de acceso temprano al iPhone, la fecundidad disminuyó significativamente más que en aquellas otras en las que menos del 10 % contaba con la cobertura para su adopción.

¿Cómo afectó la llegada de los smartphones a los adolescentes?

El estudio también se enfocó en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, cuya tasa de natalidad cayó cerca del 26% de 2007 a 2011 en los condados con alta cobertura de AT&T, mientras que en aquellos donde la tecnología tardó más en llegar, la caída fue solo del 14%.

Entre sus hallazgos, la investigación señala que la llegada y la penetración del iPhone en la sociedad norteamericana explicarían entre el 33% y el 52% de la caída de la fecundidad entre 2007 y 2011 en Estados Unidos.

Los autores señalan que el smartphone contribuyó de manera notable, reduciendo las interacciones personales, aumentando el consumo de pornografía y disminuyendo la frecuencia sexual en varios grupos etarios. Algunos análisis también destacan que los jóvenes tienen ahora más acceso a información sobre métodos anticonceptivos.