Capturados por el homicidio de Sara Millerey podrían quedar libres por vencimiento de términos

Bello, Antioquia

El caso que generó rechazo mundial por el asesinato y tortura de la mujer trans Sara Millerey, en 2025, en el municipio de Bello, hoy enfrenta un momento crítico en el avance judicial. Juan David Echavarría y Juan Camilo Muñoz, los dos únicos capturados por el hecho, podrían quedar en libertad por vencimiento de términos tras un año del violento crimen.

La alerta surge luego de que no se realizara la audiencia programada para el martes 9 de junio, considerada clave para el avance de la investigación. La diligencia deberá ser reprogramada, aunque hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha.

Pero esta circunstancia no es nueva. Según denunció el abogado representante de las víctimas del caso, Saúl León, las audiencias se han suspendido por peticiones de las defensas de los acusados por más de 12 meses, lo que mantendría latente el riesgo de que los capturados soliciten su libertad basados en los límites establecidos por la ley.

“No se puede abusar de eso y estar aplazando todas las audiencias, a la fecha no se pueden instalar con el juicio oral por esa situación. Es que, de persistir esto, de continuar estos aplazamientos, estamos frente a un riesgo inminente de una libertad por vencimiento de términos y que el caso pueda quedar una impunidad”, indicó el abogado.

Para los familiares de Sara Millerey, la demora judicial representa una nueva forma de revictimización pues no hay avances claros en la investigación que incluso contempla la participación de otras personas que aún no han sido capturadas.

Un crimen que conmocionó al país

Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue atacada el 4 de abril de 2025 en Bello, Antioquia. Según las autoridades, los presuntos responsables la retuvieron, la llevaron a una vivienda y la golpearon brutalmente hasta causarle fracturas en los brazos, las piernas y el tórax, para luego arrojarla a la quebrada La García, intimidando a la población para que no la auxiliaran.

Horas después, familiares y organismos de socorro lograron rescatarla y trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Las imágenes de Sara pidiendo ayuda desde la quebrada, sin poder moverse debido a las fracturas, se difundieron ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, motivando pronunciamientos del Gobierno Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, que pidieron investigar los hechos con enfoque diferencial ante la posible motivación por prejuicio relacionada con su identidad de género.