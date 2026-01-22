Colombia registra un aumento en el número de motocicletas: sector revela los retos para el 2026

El sector de las motocicletas en Colombia cerró el 2025 con resultados que mantienen los niveles de actividad y con proyecciones para el 2026 alineadas con el comportamiento del año anterior, donde se matricularon cerca de 1,1 millones de motocicletas nuevas, de acuerdo con las cifras de esta industria.

El crecimiento en el número de unidades se relaciona con cambios en las dinámicas de transporte y trabajo. Actualmente, más de una tercera parte de los motociclistas, pertenecientes en su mayoría a los estratos 1, 2 y 3, utiliza este vehículo como herramienta de generación de ingresos en sectores laborales como comercio, mensajería, domicilios y prestación de servicios, donde se concentran buena parte de estas.

Según estimaciones del sector, alrededor de 2,6 millones de familias dependen de manera directa de la economía asociada a la motocicleta, en un contexto en el que más de 5,5 millones de hogares en Colombia cuentan con al menos una.

Han aumentado las motocicletas en Colombia

La presencia de motocicletas en los hogares ha mostrado un aumento sostenido en la última década. pasando del 18,2% en 2010 al 30,8% en 2024, lo que equivale a casi uno de cada tres en Colombia. Este comportamiento se observa con mayor fuerza en zonas periféricas de las ciudades y en regiones con limitaciones de conectividad, donde la motocicleta facilita el acceso a empleo, educación y servicios.

Un estudio de la Universidad de los Andes indica que parte de la población opta por la motocicleta debido a las posibilidades que ofrece para realizar múltiples desplazamientos diarios y cumplir horarios laborales. Para quienes viven o trabajan en áreas con oferta limitada de transporte, este medio permite reducir tiempos de desplazamiento y ajustar recorridos, según las necesidades diarias.

Por otra parte, las encuestas realizadas por los programas Bogotá Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos muestran que el 88% de los consultados manifiesta satisfacción con la motocicleta como medio de transporte, ubicándola entre las opciones con mayor nivel de aceptación en ambas ciudades.

El número de accidentes se ha reducido

En cuanto a accidentes de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que, aunque el número de motocicletas en circulación continúa en ascenso, la proporción de incidentes viales por vehículo ha mostrado una reducción. Este comportamiento coincide con la incorporación de estándares técnicos en la producción nacional, con cambios en los sistemas de frenos, llantas certificadas y mecanismos de iluminación permanente.

No obstante, la siniestralidad que involucra motociclistas sigue representando cerca del 60% del total de víctimas en las vías. Frente a este panorama, el sector anunció que en 2026 incrementará la inversión en programas de formación y prevención que se destinarán a iniciativas de educación vial y campañas de prevención orientadas a motociclistas y otros actores viales.

“La motocicleta que actualmente se ensambla en Colombia es un vehículo más seguro. El crecimiento del mercado nos compromete aún más a seguir invirtiendo en innovación y en educación vial para que cada trayecto sea más seguro y que para cada motociclista el destino siempre sea volver”, explica Iván García director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.