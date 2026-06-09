Medellín activa plan de movilidad segura para viajeros en mitad de año

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, puso en marcha un plan de acompañamiento especial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y viajeros durante la temporada de vacaciones de mitad de año. El principal objetivo de las autoridades locales es asegurar un tránsito ordenado y ágil, concentrando los esfuerzos en los tradicionales planes éxodo y retorno de los fines de semana y puentes festivos.

Para este operativo, la administración distrital desplegará un contingente diario de 180 agentes de tránsito. Estos uniformados estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, con un enfoque prioritario en los principales corredores de ingreso y salida, tales como las conexiones con el Túnel de Oriente y el Túnel de Occidente, la avenida Las Palmas, la vía 4.1 y otros corredores principales de la ciudad.

Más información Comenzó el Festival Internacional de Tango de Medellín

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, hizo un llamado vehemente a la prevención y la responsabilidad vial, recomendando a quienes van a viajar que revisen el estado técnico-mecánico de sus vehículos y verifiquen la vigencia de toda la documentación antes de salir. Asimismo, el funcionario enfatizó la importancia de respetar los límites de velocidad, acatar las normas de tránsito y atender estrictamente las indicaciones del personal en las vías.

Finalmente, las autoridades locales recordaron a los conductores la necesidad de descansar adecuadamente antes de emprender recorridos largos y recordaron la prohibición absoluta de manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. La Secretaría de Movilidad mantendrá una presencia constante en las calles durante todo el periodo vacacional para promover comportamientos responsables que protejan la vida de todos los actores viales.