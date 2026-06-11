La elección del rector de la UdeA se aplazó hasta el próximo miércoles 24 de junio

Medellín

La Universidad de Antioquia informó que, luego de la sesión de este 10 de junio para elegir al nuevo rector, se definió aplazar esta decisión para el próximo 24 de junio de 2026. Argumentan los consejeros que no transcurre un mes entre la inscripción de los candidatos y la fecha para tomar la decisión, como lo estipula el Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994, y recalca que, en este proceso, solo han pasado 12 días hábiles.

También recalca en el comunicado oficial que en un término de 20 días la UdeA debe divulgar entre la comunidad universitaria las hojas de vida y los nombres de los aspirantes antes de la fecha de elección de este. Cabe aclarar que las etapas ya surtidas no se modifican.

“En el marco de este análisis se identificaron diferentes apartados que requieren ser modificados para evitar riesgos jurídicos, entre ellos la ampliación de algunos términos de tiempo. Como parte de la decisión, el Consejo Superior Universitario estableció que la designación se realizará el 24 de junio de este año”, manifestó David Hernández García, Secretario General de la UdeA.

Se definió que el 24 de junio los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia expondrán ante los consejeros sus propuestas para manejar la intención de educación y luego el Consejo Superior Universitario deliberará y tomará la decisión. El rector debe tener cinco de los nueve votos posibles.