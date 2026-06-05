Álvaro Uribe calificó de “injusta” condena contra su hermano: “Mi familia está muy abatida”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la condena contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, por el caso del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ y aseguró que la decisión judicial ha generado un profundo impacto en su familia, al tiempo que insistió en que el fallo es injusto.

“Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto”, expresó el máximo líder del Centro Democrático en sus redes sociales.

Cabe indicar que ya se había confirmado la ratificación de la condena contra Santiago Uribe, que en segunda instancia fue encontrado culpable por el Tribunal Superior de Antioquia, que revocó el fallo absolutorio en primera instancia por el juez Primero Penal del Circuito de Antioquia, Jaime Herrera Niño.

Según el también ex senador, las autoridades sostuvieron que un sacerdote era el jefe de la organización, pero posteriormente fue absuelto. También mencionó que varios comerciantes fueron procesados y enviados a prisión, aunque terminaron siendo exonerados por la justicia.

“Ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía, responsable de ese asesinato, acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano”, resaltó el exmandatario sobre la condena a Santiago Uribe.

El Fallo

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser hallado culpable de ser el jefe de la estructura criminal ‘Los 12 Apóstoles’.

En ese sentido, Uribe fue hallado culpable en última instancia de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, como concurso de delitos de lesa humanidad, por haber creado el grupo criminal de limpieza social y por el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.

Cuando cubría la ruta entre Yarumal y Campamento (Antioquia),el conductor fue interceptado por dos sicarios que lo asesinaron. ‘Los 12 apóstoles’ lo señalaron de ser auxiliador de la guerrilla.