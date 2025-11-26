Defensa de Santiago Uribe Vélez anuncia recurso contra la condena de 28 años de cárcel

Los abogados de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, anunciaron que presentarán una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución de primera instancia y lo condenara a 28 años y 4 meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, este último en concurso con crímenes considerados de lesa humanidad.

Comunicado a la opinión pública de la defensa y vocería del señor Santiago Uribe Vélez. @JuanFelipe1985 @JesusAlbeiroYe1 pic.twitter.com/M7iBYregET — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) November 25, 2025

La defensa calificó la decisión como “injusta” y aseguró que acudirá a los mecanismos extraordinarios que permite la ley para que el caso sea revisado por la Sala de Casación Penal. En un comunicado, los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes señalaron que interpondrán el recurso dentro de los términos previstos y que esperan que, ante la Corte Suprema, “prevalezcan la verdad y la justicia”.

La impugnación especial se convierte en la última vía para controvertir el fallo emitido por el Tribunal Superior de Antioquia, que cambió de manera drástica el rumbo del proceso judicial.

Sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda instancia concluyó que Santiago Uribe Vélez tuvo responsabilidad en la creación y operación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, que actuó en Yarumal, en el Norte de Antioquia, durante la década de los noventa.

Esta estructura, de acuerdo con el fallo, es responsable de homicidios selectivos y acciones sistemáticas contra personas señaladas como delincuentes o supuestos colaboradores de la guerrilla. Entre los hechos por los que fue condenado se encuentra el asesinato del conductor Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994.

La decisión también contrasta con la absolución emitida en 2021 por un juzgado especializado, que entonces consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a Santiago Uribe Vélez.

Tras conocerse la condena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta de X: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”. Con el anuncio de la defensa, ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar si mantiene o modifica la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Antioquia.