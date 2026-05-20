El INPEC reportó la recepción de más de 74 mil privados de la libertad para descongestionar URI

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que ha recibido 74.751 personas privadas de la libertad (PPL) provenientes de Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en todo el país, como parte de las medidas para reducir el hacinamiento en centros de detención transitorios.

La entidad señaló que es una estrategia que se desarrolla en cumplimiento del Auto 1096 de 2024 de la Corte Constitucional que busca agilizar el traslado de personas detenidas hacia establecimientos penitenciarios nacionales.

Le interesa:Bajó el hacinamiento en Centros de Detención Transitoria en Bogotá: pasó del 172% al 45%

De acuerdo con el INPEC este 19 de mayo de 2026, del total de personas trasladadas, 31.698 cuentan con sentencia condenatoria, mientras que 43.053 permanecen sindicadas.

El informe también informa que, en promedio, cada mes han sido recibidas 3.470 personas privadas de la libertad, con una media semanal de 868 y un promedio diario de 174 ingresos.

En el caso de Bogotá, la Regional Central del INPEC recibió 11.237 PPL provenientes de la Policía Metropolitana y de la Cárcel Distrital. Según el reporte, 5.618 corresponden a condenados y 5.619 a sindicados.

Estas personas han sido distribuidas entre distintos centros penitenciarios de la capital, entre ellos la Cárcel La Modelo, La Picota y la cárcel El Buen Pastor.

El INPEC explicó, además, que continuará adelantando mesas de trabajo con diferentes entidades para coordinar los nuevos cronogramas de traslado y poder avanzar en la identificación plena de las personas privadas de la libertad que permanecen en URI y estaciones de Policía.