Defensa de Santiago Uribe interpuso recurso extraordinario de casación contra sentencia de la Corte

La defensa de Santiago Uribe radicó, en la mañana de este viernes 5 de junio, un recurso extraordinario de casación contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de 28 años y 4 meses de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’.

Según confirmó el abogado Jaime Granados a Caracol Radio, este es un recurso que permite la ley, teniendo en cuenta que el pronunciamiento de la Corte se basó en la impugnación especial que presentó contra el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia, que el pasado 25 de noviembre revocó la absolución de primera instancia y, en su lugar, condenó a Uribe por el caso del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’.