Caso ‘12 apóstoles’: Tribunal envió a la Corte la impugnación especial de Santiago Uribe

Justicia

Caracol Radio conoció que el Tribunal Superior de Antioquia remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial que interpuso la defensa de Santiago Uribe Vélez contra la sentencia de segunda instancia.

En la tarde de este miércoles, 25 de marzo, la Sala Penal del alto tribunal emitió un auto de cuatro páginas en el que advierte que el abogado Jaime Granados, defensor del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó y sustentó en debida forma el recurso contra la sentencia del pasado 25 de noviembre de 2025.

En contexto: Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez

En dicha decisión, se revocó la absolución y, en su lugar, se condenó a Santiago Uribe Vélez, por el caso de ‘los 12 apóstoles’, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

En esa sentencia de 307 páginas, los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia condenaron a 340 meses, es decir, 28 años de prisión, a Uribe Vélez.

“Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, y en atención a que el señor defensor y su prohijado presentaron y sustentaron presentó y sustentó en tiempo oportuno Impugnación Especial frente a la decisión de segunda instancia, se ordena remitir la actuación por intermedio de la Secretaría de esta Sala, a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, para lo de su competencia y con el fin de que se desate el recurso interpuesto", se lee en el auto firmado por el magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, René Molina Cárdenas

Así fue la condena

El Tribunal Superior de Antioquia en un fallo de segunda instancia, tumbó el fallo del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024 lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.

De esta manera, Santiago Uribe Vélez, fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta oficial en Twitter: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, afirmó.

En un fallo de 307 páginas, los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia condenaron a 340 meses, es decir, 28 años de prisión, a Uribe Vélez.

“PRIMERO: Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”.

“SEGUNDO: En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104, numeral 7 del Código Penal, y uno de concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso tercero del Código Penal, de conformidad con lo expuesto en esta decisión”.

También se ordena el pago de una multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los magistrados ordenaron que, una vez la sentencia quede ejecutoriada, es decir, que exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en medio de un recurso extraordinario de casación, se expedirá una orden de captura inmediatamente contra el hermano del expresidente Uribe Vélez.

“Negar la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Una vez en firme esta decisión, se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia”.

Conozca el auto del Tribunal Superior de Antioquia