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Análisis constitucional: ¿Qué hay detrás de solicitud de Arizabaleta de suspender a Gustavo Petro?

El expresidente de la Corte Constitucional y jurista colombiano Humberto Sierra Porto conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la solicitud que hizo la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y miembro de la Comisión de Acusación, para que el Congreso de la República suspenda de manera provisional al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

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“Más allá de las interpretaciones jurídicas, que son un exabrupto jurídico, lo que pretendía era reaccionar a la decisión anterior, en donde se señalaba que los símbolos patrios y la simbología del candidato De la Espriella no podía usarse”, afirmó.

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“Ante semejante victimización, se reaccionó con otra victimización del sector de Gobierno”, añadió.

Es de esta manera que Sierra Porto aseguró que se trata de una medida de carácter político que marca una tendencia “preocupante”, la utilización de los procesos y órganos judiciales para tener incidencia en el proceso electoral.

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Abelardo de la Espriella no podrá usar publicidad con símbolos patrios

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar la publicidad en la que use símbolos patrios como la camiseta de la Selección Colombia, el exmagistrado Sierra Porto aseguró que esa es una decisión “sin sentido común”.

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“No tiene sentido lo que hicieron. Cómo vamos a impedir que las personas usen la bandera en una campaña política”, indicó.

Escuche la entrevista completa con Humberto Sierra Porto aquí:

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