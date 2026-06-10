Arquitecto revela cómo fue construcción de nueva torre de la Sagrada Familia que bendecirá León XIV

En la ciudad de Barcelona, España, se inaugura y se bendice oficialmente la nueva torre de la Sagrada Familia, considerada la torre eclesiástica más alta del mundo. La finalización de la construcción coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, cuyo nombre está inseparablemente ligado a este proyecto.

Para esta ceremonia se contará con la presencia del papa León XIV, quien viajó hasta la ciudad especialmente para este acontecimiento.

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Ante este acontecimiento, Oriol Pons, arquitecto en la oficina técnica de la Sagrada Familia entre 2013 y 2017, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y reveló cómo ha sido el proceso de construcción de este monumento católico.

Ante la pregunta de qué es lo más difícil y por qué duró tantos años en construirse, el arquitecto dejó claro que es una obra de que lleva varios y también se requiere de lo que pretende la ciudad.

“Hay temas técnicos, de cómo poder construirlo, y temas también de diseño, de saber cómo en qué Gaudí habría pensado algunas partes que estaban más o menos definidas. También hay otros temas legislativos, de cómo la ciudad va a poder de albergar la catedral. Es decir, es un edificio que se ha construido durante muchos años”, explicó.

Asimismo, Pons manifestó que si Gaudí estuviera vivo estaría contento con la construcción del monumento. “Todos los arquitectos han seguido lo que sería su trabajo”, señaló.

De igual manera, el arquitecto comentó que hay algunas cosas por terminar en la Sagrada Familia y se espera que a futuro haya más adecuaciones a la obra.

“La parte que queda para finalizar es poquita. Hay una fachada, que es la tercera y es la fachada de la gloria, que sería la principal parte, que es una parte que no es menor, porque tiene también cuatro torres, son de 100 metros, no de 172 como la de Jesucristo, y luego también algunas cubiertas, algunos edificios menores”, expresó.

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Además, Oriol Pons añadió: “Hay varias previsiones que se han trabajado y aquí sí que ya hay otros condicionantes. Seguramente, para poder terminar esta obra se tiene que pasar por encima de una calle, se tiene que pasar por encima de una isla de edificios, que en sus escrituras ya figura esto, pero es complicado por la municipalidad de Barcelona y los personas que habitan en la zona”.

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