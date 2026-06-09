Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella retirar publicidad de símbolos patrios

Un juez de tutela decretó medidas provisionales contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y ordenó el retiro inmediato de parte de su material de propaganda política mientras se resuelve de fondo una acción constitucional.

La decisión cobija al candidato presidencial, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria. En el auto, el despacho señala que se ordena a los accionados que “dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales”.

La providencia precisa que la medida se dirige contra piezas publicitarias en las que se utilicen elementos asociados al Estado y a la Fuerza Pública. En ese sentido, el juez ordenó retirar el material en el que se empleen “símbolos patrios como la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses”.

Propaganda que contenga “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”

La orden judicial también se refiere a algunos de los mensajes utilizados dentro de la estrategia política del movimiento. Según el documento, deberá retirarse la propaganda que contenga las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, mientras se adopta una decisión definitiva dentro del proceso.

Además del retiro de la publicidad, el despacho impartió instrucciones sobre el manejo de ese material. El auto dispone que los accionados “archiven, preserven y remitan al Consejo Nacional Electoral la publicidad electoral retirada” y agrega que deberán abstenerse de volver a difundirla durante el trámite de la actuación judicial.

La decisión también involucra al Consejo Nacional Electoral. El juez ordenó que esa entidad, “en cumplimiento de lo dispuesto en este proveído, dentro de la actuación administrativa sancionatoria promovida por el actor, recepcione y conserve la propaganda política remitida por las accionadas”.

Por ahora se trata de una medida cautelar adoptada mientras avanza el estudio de fondo de la tutela, en la que se cuestiona el uso de símbolos patrios y elementos relacionados con las instituciones militares y policiales dentro de la publicidad electoral de la campaña.

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