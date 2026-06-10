‘Cámaras salvavidas’ han recaudado $49 mil millones, pero no redujeron accidentalidad: Diana Diago
La concejal Diana Diago asegura que lo recaudado por fotomultas se está invirtiendo en burocracia.
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La concejal Diana Diago asegura que lo recaudado por fotomultas se está invirtiendo en burocracia.
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1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
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