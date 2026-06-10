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10 jun 2026 Actualizado 18:14

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‘Cámaras salvavidas’ han recaudado $49 mil millones, pero no redujeron accidentalidad: Diana Diago

La concejal Diana Diago asegura que lo recaudado por fotomultas se está invirtiendo en burocracia.

Concejal Diana Diago

Concejal Diana Diago

Concejal Diana Diago
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