El procedimiento que utilizó la congresista no es el correcto: exministra Ángela María Buitrago

En las últimas horas se dio a conocer que la Comisión de Acusación del Pacto Histórico, por medio de la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, pidió este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego del ejercicio de sus funciones hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.

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En el marco de esta noticia se han generado varias reacciones explicando lo sucedido y cuáles son las medidas siguientes.

6AM W de Caracol Radio habló con la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien explicó este hecho.

Sobre la suspensión al presidente:

“Hay dos elementos fundamentales: el primero está en la Comisión de Investigación y Acusación, por lo tanto, se debe partir de la base de que está en una indagación, no tendría autorización para dictar ninguna medida cautelar. La indagación significa que no se ha abierto el proceso, que no se le ha recibido indagatoria y que sobre esos supuestos no se puede dictar la medida cautelar que se alude. Pero dos, acude al Código Disciplinario en donde la calificación son faltas gravísimas, el código penal no está elaborado en clave de faltas sino de delitos”, dijo la exministra.

Agregó que los elementos que necesita el decreto de la medida cautelar tampoco están cumplidos. La suspensión requiere una serie de requisitos, entre otras, el impacto que va a tener la ausencia de ese funcionario público en el cargo.

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¿La congresista podía hacer lo que hizo?

“En la etapa que está, no. En el procedimiento que utilizó, tampoco. Y sobre la base particular, lo que tiene que ejercer claramente es la recolección de los elementos probatorios para demostrar que sí hay lugar a acusar por un delito al que hoy ostenta el cargo del presidente de la República y para eso tiene que investigar y tiene que llevar a cabo la práctica de las pruebas con contradictorio y tiene que vincularlo”.

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