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10 jun 2026 Actualizado 16:38

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“Es un absurdo total, un abuso de funciones”: presidente del Senado por auto para suspender a Petro

El presidente del Senado, Lidio García habló en 6AM W explicando la suspensión del presidente Gustavo Petro y lo que vendrá en este caso

“Es un absurdo total, un abuso de funciones”: presidente del Senado por auto para suspender a Petro

“Es un absurdo total, un abuso de funciones”: presidente del Senado por auto para suspender a Petro

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