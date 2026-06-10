“Es un absurdo total, un abuso de funciones”: presidente del Senado por auto para suspender a Petro
El presidente del Senado, Lidio García habló en 6AM W explicando la suspensión del presidente Gustavo Petro y lo que vendrá en este caso
“Es un absurdo total, un abuso de funciones”: presidente del Senado por auto para suspender a Petro
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