Así reaccionan los sectores políticos a solicitud de suspensión a Gustavo Petro
María Fernanda Cabal, Iván Cepeda, Roy Barreras, Armando Benedetti y más políticos reaccionaron a la solicitud de suspender al presidente Gustavo Petro.
Por medio de un auto que ya fue radicado ante el Congreso de la República por la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, la Comisión de Acusación pidió suspender de manera provisional al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
De esta manera, la Comisión de Acusación elabora el texto que pide la suspensión del mandatario de los colombianos, el cual será remitido a las Presidencias de Cámara y Senado para que la decisión sea ejecutoriada.
Desde distintos sectores de la política colombiana, desde el Gobierno Nacional hasta la oposición, reaccionaron a la solicitud de la Comisión.
Estas son las principales reacciones en Colombia a la solicitud de suspensión de Gustavo Petro
- Abelardo de la Espriella, candidato presidencial
- Armando Benedetti
- Iván Duque, expresidente de Colombia
- María Fernanda Cabal, senadora
- Roy Barreras, excandidato presidencial
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara
- Alirio Uribe, representante a la Cámara
- Christian Garcés, representante a la Cámara
- Daniel Briceño
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...