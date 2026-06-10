Así reaccionan los sectores políticos a solicitud de suspensión a Gustavo Petro

Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Duque, María Fernanda Cabal y Armando Benedetti. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Catalina Olaya).

Por medio de un auto que ya fue radicado ante el Congreso de la República por la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, la Comisión de Acusación pidió suspender de manera provisional al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

De esta manera, la Comisión de Acusación elabora el texto que pide la suspensión del mandatario de los colombianos, el cual será remitido a las Presidencias de Cámara y Senado para que la decisión sea ejecutoriada.

Desde distintos sectores de la política colombiana, desde el Gobierno Nacional hasta la oposición, reaccionaron a la solicitud de la Comisión.

Estas son las principales reacciones en Colombia a la solicitud de suspensión de Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial

Armando Benedetti

Iván Duque, expresidente de Colombia

María Fernanda Cabal, senadora

Roy Barreras, excandidato presidencial

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Gabriel Becerra, representante a la Cámara

Alirio Uribe, representante a la Cámara

Christian Garcés, representante a la Cámara