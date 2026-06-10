¿Qué sigue tras la radicación del auto para una posible suspensión del presidente Gustavo Petro?

Luego de que se conociera que la Comisión de Acusación del Pacto Histórico, a través de la representante Gloria Elene Arizabaleta, pidiera la suspensión provisional de su cargo del presidente de la República, Gustavo Petro, 6AM W conversó con el congresista Hernán Cadavid, quien explicó cuál es el paso a seguir tomar la decisión contra el mandatario de los colombianos.

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Precisó que él, como miembro de la Comisión, actuó como externo al presentar una denuncia por la participación del presidente en política.

“En ese caso, si yo tengo calidad de denunciante, no podré tener calidad de miembro de la comisión una vez sea radicado este proyecto de autosuspensión, tiene que pasar por la decisión mayoritaria de la Comisión de Acusaciones, antes no”, dijo.

Asimismo, detalló que los miembros de la Comisión de Acusaciones no actúan en las decisiones de fondo por cuenta propia, sino que se conforma un cuerpo colegiado que tomará la decisión en mayoría.

“De manera autónoma, nadie puede tomar una decisión”, afirmó.

¿Suspensión de Petro debe ser sometido a votación en el Congreso?

La senadora Angélica Lozano aseguró que el artículo 194 de la Constitución señala que solo el Congreso puede suspender o destituir al presidente de Colombia. Ante esto, Cadavid expresó que la interpretación de la congresista es errada, pues asume una suspensión inmediata.

Aclaró nuevamente que lo que se pidió es que se investigue al presidente de la república por presunta participación en política.

“Una cosa es el procedimiento de la ley y otra la de los funcionarios”, dijo.

De otro lado, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez afirmó que el proceso no depende de la decisión de un congresista, sino que debe surtir un proceso en el Congreso.

“En el momento en que la plenaria del Senado acepta, se produce la suspensión automática del presidente”, sostuvo.