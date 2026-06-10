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10 jun 2026 Actualizado 13:54

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Congresista del Pacto pedirá a Comisión de Acusación suspender al presidente Petro del cargo

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP. / FEDERICO PARRA

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.
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La Comisión de Acusación del Pacto Histórico, por medio de la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, pidió este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego del ejercicio de sus funciones hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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