Petro y Cepeda juegan al policía malo y bueno: De la Espriella por desconocimiento de primera vuelta

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Abelardo de la Espriella estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la estrategia que tiene Gustavo Petro e Iván Cepeda sobre los resultados de las elecciones electorales en primera vuelta.

El candidato presidencial aseguró que Petro y Cepeda están jugando al policía malo y al bueno.

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“Miren cómo salió raudo y veloz el señor Petro ayer a reconocer un triunfo en Perú que todavía no ha sido decretado por la autoridad electoral. Mientras que aquí en Colombia se ha negado a reconocer mi triunfo en primera vuelta que fue contundente. Más de 10.367.000 votos, por lo cual estoy muy agradecido y honrado con el pueblo colombiano", explicó.

El candidato aseguró que el jefe de Estado no quiere reconocer los resultados y esa es su forma de actuar.

“Esa es la estrategia de Petro, no reconocer las elecciones. El señor Cepeda hasta ayer reconoció ese triunfo. Están jugando al policía malo y al policía bueno. Es porque saben que están derrotados, porque saben que Cepeda tocó techo, que las posibilidades del tigre aumentan cada día más y están allanando el camino, precisamente, para desconocer el resultado final“, manifestó Abelardo de la Espriella.

El candidato señaló que ellos están preparando lo que siempre han hecho, que es la combinación de todas las formas de lucha: azuzar a sus seguidores y desconocer los resultados electorales.

“Eso no se puede permitir y ha sido secundado por Cepeda. Eso no es democrático, eso no es serio, eso no es institucional. Nosotros con Cepeda nos enfrentamos al desastre para Colombia, que es lo que proponen él y Petro”, aseguró.

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Por último, Abelardo de la Espriella declaró que libertad y orden, como dijo Simón Bolívar, e imperio de la ley, como señaló el general Francisco de Paula Santander, serán los pilares de su gobierno.

“En esas tres frases se resume el gobierno y la visión que tenemos José Manuel y yo para el país”, afirmó Abelardo de la Espriella.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí:

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