Reinaldo Rueda reveló cuál será el duelo clave de la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Reinaldo Rueda habló en El VBAR sobre la venidera participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Es preciso recordar que la Tricolor vuelve a este tipo de torneo, luego de ocho años de ausencia (la última vez fue en Rusia 2018).

En medio de la charla, Reinaldo prefirió no poner una vara para el cuadro nacional; contrario a ello, advirtió que la fase de grupos será sumamente complicada y pidió poner especial atención a uno de los tres duelos que se afrontarán. Es preciso recordar que la Selección está ubicada en el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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“No nos podemos desgastar en proyecciones. La fase de grupos nos marcará el momento de la Selección y lo que pueden brindar los muchachos. Es un grupo difícil”, empezó diciendo el exentreador de la Selección y Atlético Nacional. Basado en lo anterior, el DT explicó que el primer juego de la Selección, es decir su debut, será determinante a la hora de tener “una buena motivación”.

Así pues, Uzbekistán será el duelo clave para Colombia en la Copa: “Estuve viéndolo y ya se le ve el sello de Cannavaro con zona presionante, línea de 4 o de 5 con jugadores agresivos. No habrá ningún partido fácil”.

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“Llegamos con ilusión por la calidad de nuestros jugadores... Esperemos que ese primer juego marque una buena motivación y ojalá se logre un buen resultado. Ahí podriamos empezar a realizar la proyección para lo que será la definición del grupo”, comentó.

Y concluyó con un breve análisis de lo que se le podría presentar a Colombia en la fase final: “Todos tenemos la ilusión de que podemos avanzar y ya después depende del cruce con Croacia o Inglaterra e incluso ojo con Ghana”.