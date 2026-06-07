🔴EN VIVO Colombia vs. Jordania: siga acá minuto a minuto y transmisión del amistoso rumbo a Mundial
La Selección Colombia afronta su última prueba antes del Mundial 2026 ante Jordania.
La Selección Colombia disputa este domingo su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Jordania en un compromiso que servirá para ultimar detalles, probar variantes y definir la base del once titular que afrontará el debut mundialista en los próximos días.
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La Tricolor llega con mejores sensaciones tras imponerse 3-1 a Costa Rica en su más reciente presentación, resultado que permitió dejar atrás una serie de resultados adversos en los amistosos de marzo. Además, el conjunto cafetero ha mostrado una importante capacidad ofensiva en el último año, consolidándose como una selección que genera peligro constante y que buscará cerrar esta fase preparatoria con una nueva victoria.
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Por su parte, Jordania afronta el encuentro con el reto de recuperar confianza luego de varios resultados irregulares en los meses recientes. El combinado asiático, que disputará por primera vez una Copa del Mundo, intentará sorprender a una Colombia con la que solo se ha enfrentado una vez en la historia. Aquel antecedente se remonta a 2014, cuando los colombianos se impusieron con autoridad por 3-0 en un amistoso previo al Mundial de Brasil.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido
Preparación rumbo al Mundial
En poco más de tres horas, la Selección Colombia tendrá su último reto antes del debut en el Mundial. El equipo de Néstor Lorenzo se estrenará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la Selección Colombia y Jordania!