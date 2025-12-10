¡Cuesta una millonada! Colombia vs. Portugal, de los partidos más caros para ver en el Mundial 2026

Luego de que se realizara el sorteo del Mundial 2026, el cual definió las 12 llaves, cada una integrada por cuatro selecciones, hizo que los aficionados empezaran a buscar tiquetes de vuelos y entradas a los compromisos para poder asistir a la cita mundialista.

Lo que sorprendió a varios compradores fueron los precios tan elevados para disfrutar los partidos de fases de grupos de la Copa del Mundo.

🗓️ ¡𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙍𝙄𝙑𝘼𝙇𝙀𝙎 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝘾𝙄𝙏𝘼! 🏆



𝙀𝙨𝙩𝙖𝙢𝙤𝙨 en el 𝙂𝙧𝙪𝙥𝙤 𝙆 de la 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤 𝙖:



🇵🇹 Portugal

🇺🇿 Uzbekistán

Ganador Play-Off 1



🔗https://t.co/EnehzSiMrJ#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/EzZb4cQOjb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 5, 2025

¿Cuánto cuestan las boletas del partido de Colombia vs. Portugal?

El hecho de que Colombia y Portugal quedaran ubicados en el Grupo K convirtió este compromiso en uno de los más llamativos y costosos del Mundial, puesto que ambas selecciones nunca se han enfrentado en la historia a nivel oficial. Además, es la oportunidad de volver a ver en las canchas a Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes compartieron vestuario en el Real Madrid.

Este es el cuarto partido más costoso del Mundial 2026, solo por detrás de las semifinales y la final. El incremento en los precios comenzó inmediatamente después de que se anunciara que Colombia se enfrentaría por primera vez a Portugal durante el sorteo de la FIFA.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el Real Madrid 2017

Antes de confirmarse este duelo, las entradas rondaban los 400 dólares (1.542.000 pesos colombianos). Según The Athletic, en menos de una hora después del anuncio el precio subió a 2.000 dólares (7.709.300 pesos colombianos) y, en el transcurso del día, alcanzó los 3.000 dólares (11.563.950 pesos colombianos).

Cabe mencionar, que los precios aumentaron aproximadamente en 78 de los 91 partidos con sede en Estados Unidos y Canadá. Los compromisos con mayores incrementos son:

Brasil vs. Escocia

Colombia vs. Portugal

Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Austria

Jordania vs. Argentina

¿Cómo funciona el sistema de reventa en el Mundial?

Para el Mundial 2026, la FIFA anunció una nueva plataforma de reventa de entradas, un sistema seguro y verificado por los organizadores del certamen, el cual permitirá a los aficionados comprar o intercambiar boletas de compromisos en tiempo real con precios asequibles, evitando que las personas se aprovechen.