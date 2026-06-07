¿Lorenzo seguirá con la Selección Colombia después del Mundial?: Jesurún fue claro sobre su futuro

La continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia después del Mundial es una duda que embarga a la gente y a los propios directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. El argentino termina contrato con la Tricolor en diciembre y algo que está claro es que su actuación en la Copa del Mundo será determinante de cara al futuro.

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Días antes del Mundial, ha surgido información que ha vinculado al técnico argentino con Boca Juniors, aunque desde el primer momento ha quedado claro que su llegada al equipo Xeneize es complicada por los tiempos de preparación del equipo y la disponibilidad del entrenador. Ante estos rumores, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, fue contundente al referirse a la situación.

Jesurún sobre la continuidad de Néstor Lorenzo

En diálogo con El VBar Caracol, el presidente habló de Lorenzo y su continuidad al frente de la Tricolor. Aclaró que todo dependerá de lo que decida el argentino, pues desde la FCF están satisfechos con su trabajo realizado.

“Uno de los temas más difíciles es la búsqueda de un técnico, el reemplazo o el cambio de un entrenador, cuando unos resultados se dan o no se da. Estamos felices con el profesor Lorenzo, es una persona seria, transparente, que tiene llegada al grupo de jugadores, que conoce el fútbol colombiano y se ha involucrado con gusto”, comenzó diciendo Jesurún.

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“Hay que pensar en lo que él quiera, en lo que él desee. Yo no puedo eludir la respuesta y es que el comportamiento en el Mundial va a ser preponderante, así que esperemos las vicisitudes. Él está en un top de técnicos importantes a nivel Mundial, tendrá ofertas y opciones y hay que hacer una amalgama, conversar con él y tomar la decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano”, añadió al respecto.

Así las cosas, todo pasará por, una vez terminada la participación de Colombia en el Mundial, entablar diálogos entre las partes y conocer posturas para tomar una decisión final.

Otras declaraciones de Jesurún

La no convocatoria de Villa al Mundial: “Fue un tema lógico, entendible. En los 55 jugadores que nos permitía la FIFA, el nombre de él quedó incluido. Luego de análisis y estudios del cuerpo técnico, finalmente ellos deciden cuáles son los 26 que van al Mundial”.

Los premios para los jugadores en el Mundial: “Con ellos tenemos una relación magnífica. El tema de premios es claro en el fútbol de élite, está claramente establecido. Ellos estuvieron varios días acá en Bogotá, nos reunimos y el tema está arreglado y comprometido entre ellos y nosotros”.

Confianza en el grupo de cara al Mundial: “Vi un grupo comprometido, uno a estas alturas conoce el camerino, el entorno, una cena, tanta unión, que eso me llena”.

Nuevo técnico en la sub 15: “Definimos con Franscisco López el técnico de la sub 15 y para nosotros es muy importante la continuidad y ese tipo de escalamiento, seguidos entre sub 15, sub17 y sub 20 y lo más importante que es la Selección Colombia de Mayores”.