Por Puerto Antioquia se podrá exportar el café colombiano, gracias a la autorización de la DIAN

Medellín

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió la resolución No. 7995, por medio de la cual habilita a Puerto Antioquia, en el distrito de Turbo, como lugar autorizado para exportar el café colombiano y permite tener ese corredor adicional para el comercio internacional.

El proceso para lograrlo

Para lograr esta autorización de la entidad de impuestos y aduanas, Puerto Antioquia logró superar el proceso de valoración y evaluación técnica que realizó en sus instalaciones la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

En este caso, la Federación actúa como una autoridad garante del proceso de acreditación y de cumplimiento de los requerimientos para poder exportar el café por este puerto.

Terminal portuaria cercana

Una de las ventajas competitivas que tiene esta autorización es la cercanía de este terminal portuario del Caribe con los mayores centros de producción del café, como la zona cafetera de nuestro país y el departamento de Antioquia, además de departamentos como Huila y Tolima.

Se calcula que para departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, la reducción de la distancia con el mar Caribe es de un 36 por ciento, gracias a la infraestructura vial de acceso al puerto.

Logísticamente, el estar unos 350 kilómetros más cerca de otras terminales de la región de la costa en el norte de nuestro país facilita la exportación del grano con menores costos en los fletes y traslados de este producto colombiano.

Los beneficios también son menores tiempos en el transporte hasta el punto de embarque, lo que se traduce en ahorros de fletes y fortalece la competitividad del café de nuestro país en el mundo.

Desde Puerto Antioquia destacaron que el 14 por ciento de las exportaciones de café de Colombia se producen en este mismo departamento, y por ello este lugar ubicado en el distrito de Turbo es la salida natural de esa producción.

¿Qué dicen desde el puerto?

Ginna Castro Mican, vicepresidente Comercial de Puerto Antioquia, explicó que “nuestra infraestructura ha sido concebida en su diseño y fase constructiva para facilitar las operaciones de comercio exterior de café, para facilitar la transición en la logística que quieren hacer. Nuestras bodegas, bahías, equipo, cámara, sistemas de seguridad y procesos están listos para atender el café colombiano, para atender las exportaciones de nuestro producto insignia. Así que, a todos nuestros exportadores de café, a los brokers, a los compradores internacionales, quienes también han estado muy expectantes de este momento, bienvenidos a Puerto Antioquia y bienvenido el mejor café del mundo a Puerto Antioquia. Los esperamos para iniciar sus operaciones de comercio exterior a través de nuestra terminal”.

Importancia de esta autorización

Colombia es uno de los mayores productores de café del mundo y lo que permite esta autorización es mejorar costos, disminuir tiempos y tener una nueva infraestructura portuaria habilitada sobre el Caribe, para que esta cadena exportadora del grano sea más competitiva.

Desde el distrito de Turbo, ubicado en el golfo de Urabá, Colombia tiene hoy una nueva ruta para llevar su café a más rincones del mundo y tener mayor proyección internacional.