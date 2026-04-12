Llegó a Puerto Antioquia la moderna máquina que permitirá ampliar la capacidad del Metro de Medellín

Medellín

La nueva máquina reperfiladora de rieles arribó a Puerto Antioquia luego de un viaje marítimo de cerca de dos meses desde Italia. La llega del equipo de alta tecnología al departamento fortalecerá de manera significativa la capacidad de mantenimiento del Metro de Medellín, en un momento clave de expansión del sistema de transporte.

Según explicó el Metro, el objetivo es garantizar una infraestructura férrea más segura, eficiente y duradera para los usuarios del Valle de Aburrá, especialmente ante el aumento de la demanda y la futura entrada en operación de 13 nuevos trenes.

“Es una máquina automática que es operada por personal especializado, una máquina de importación que, afortunadamente, la podemos traer ahora por el nuevo puerto de Puerto Antioquia, porque esto nos permite ahorrar tiempos de desplazamiento por la cercanía al Valle de Aburrá y, además, costos también”, indicó el gerente de Metro de Medellín, Tomás Elejalde.

Más detalles sobre el vehículo auxiliar para el cuidado de la infraestructura férrea

La adquisición de la máquina reperfiladora de rieles fue posible gracias a una inversión conjunta cercana a los 40.000 millones de pesos entre el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro.

El vehículo, fabricado en Fano, tiene 37 metros de longitud y un peso de 130 toneladas. Su principal innovación es la incorporación de 20 cabezales de intervención, el doble que la máquina actualmente en operación, lo que permitirá incrementar la productividad en las labores de mantenimiento nocturno. Con esta capacidad, podrá intervenir más de un kilómetro de vía por jornada, superando los 600 a 700 metros que se alcanzan actualmente.

El Metro señaló que la reperfiladora está equipada con software especializado que analiza con precisión la geometría de los rieles, detecta imperfecciones y corrige de forma milimétrica los defectos, lo que reduce el ruido y las vibraciones generadas por el paso de los trenes, disminuyendo el desgaste tanto de la infraestructura como del material rodante.

Tras su llegada, el equipo iniciará un proceso de ajuste técnico y verificación de sistemas y posteriormente, el personal del Metro recibirá capacitación por parte del fabricante, antes de avanzar a las pruebas en la línea férrea.