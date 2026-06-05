Desde hoy, 5 de junio, hay disponibles 8.300 cupos de formación gratuita del SENA en Antioquia

Medellín

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, anunció que a partir de hoy viernes, 5 de junio de 2026, abrió la convocatoria con 8.370 cupos de formación gratuita para el departamento de Antioquia.

Los antioqueños interesados podrán inscribirse en esta tercera convocatoria de formación para el presente año, con cupos gratuitos en programas auxiliares, operarios, técnicos y tecnólogos disponibles en distintas subregiones del departamento.

Responde al sector productivo

La convocatoria de la Formación Ocupacional y Tecnológica de 2026 busca que los habitantes de este departamento accedan a educación gratuita y de calidad en programas alineados con las necesidades del sector productivo y las dinámicas económicas de Antioquia.

14 centros de formación

El SENA tiene estos cupos distribuidos en los 14 centros de formación de la regional, con programas en categorías de auxiliar, operario, técnico y tecnólogo.

Esta oferta académica está disponible para los municipios de Medellín, Apartadó, Arboletes, El Bagre, Caldas, Caucasia, Itagüí, Jardín, La Ceja, Rionegro, Turbo, Zaragoza, El Santuario, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Mutatá, Chigorodó, Carepa y Bello.

El director regional del SENA Antioquia, Raúl Emilio Olarte Vargas, dijo que “con esta nueva convocatoria seguimos ampliando las oportunidades de acceso a la formación para miles de antioqueños. Queremos que más personas encuentren en el SENA una alternativa para fortalecer sus competencias, mejorar sus posibilidades de empleo y contribuir al desarrollo económico y social de sus territorios”.

¿Cuántos programas hay disponibles?

El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció que en total son 137 programas de formación, diseñados de acuerdo con las necesidades actuales del sector productivo.

Los programas con mayor demanda son Asistencia Administrativa, Apoyo Administrativo en Salud, Recursos Humanos y Cosmetología y Estética Integral, Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombiana, Prevención y Control Ambiental, Actividad Física y Análisis y Desarrollo de Software.

Agregó el director regional, Raúl Emilio Olarte Vargas, que “la formación que ofrece el SENA responde a las transformaciones que hoy viven los sectores productivos. Estamos fortaleciendo capacidades en áreas clave como tecnología, salud, industria, servicios y gestión administrativa para que nuestros aprendices cuenten con herramientas que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales y de emprendimiento".

Son programas gratuitos

Insistieron desde el SENA en que estos programas de formación son gratuitos y buscan fortalecer el talento humano, impulsar la productividad y generar mayores oportunidades de inclusión, empleo y crecimiento para las comunidades.

¿Dónde se realizan las inscripciones?

A partir de hoy viernes, 5 de junio de 2026, las inscripciones se pueden realizar en la plataforma oficial del SENA https://betowa.sena.edu.co, permitiendo que más ciudadanos accedan a procesos de formación pertinentes sin importar su ubicación dentro del territorio antioqueño.

En ese mismo portal las personas pueden consultar toda la oferta que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje en esta parte del país y que busca que la mayor cantidad de personas pueda prepararse para aportar su conocimiento a los entornos laborales que se requieren en nuestro departamento.

Esta convocatoria busca que los perfiles se ajusten a los que requieren las empresas de este departamento.

Invitaron desde el SENA para que los interesados ingresen al portal, miren los perfiles y programas académicos y se inscriban.