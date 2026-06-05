En Terminales Medellín son esperados más de 3.6 millones de pasajeros entre junio y julio

Medellín, Antioquia

Terminales Medellín se prepara con refuerzo operativo para recibir más de 3’600.000 viajeros en vacaciones de mitad de año. Con el inicio de las vacaciones de mitad de año, Terminales de Transporte de Medellín activó todas sus medidas de refuerzo operativo para atender la alta temporada de movilidad. Entre el 5 de junio y el 31 de julio, se proyecta la movilización de alrededor de 3.600.000 pasajeros y cerca de 306.000 vehículos a través de las terminales Norte y Sur.

Para garantizar una operación eficiente y segura, la entidad instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en articulación con la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las empresas transportadoras. Este espacio permite mayor control y una reacción más rápida ante cualquier eventualidad.

De igual forma, se intensificaron los operativos de control y seguridad, con énfasis en la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, el microtráfico de estupefacientes y el tráfico ilegal de flora y fauna. Se realizarán hasta seis controles diarios durante toda la temporada.

Recomendaciones a los viajeros

• Comprar tiquetes únicamente en taquillas físicas o páginas web oficiales de las empresas transportadoras.

• Llegar con mínimo una hora de anticipación.

• No abordar buses por fuera de las instalaciones de la terminal.

• No descuidar pertenencias y mantener siempre a la vista maletas y objetos personales.

• En caso de viajar con niños, cumplir estrictamente la normatividad (tiquete individual, documento de identidad y autorización notariada si viajan sin ambos padres).

• Consultar políticas específicas de las empresas para viajar con mascotas.

“Instalamos el Puesto de Mando Unificado, junto a las autoridades y las empresas transportadoras; además, nuestro equipo operativo está listo para brindar acompañamiento a los usuarios. Invitamos a los viajeros a adquirir sus tiquetes a través de canales oficiales, estar atentos a sus pertenencias y mantener especial cuidado con los menores de edad y sus mascotas”, afirmó el subgerente técnico operativo, Ricardo León Yepes.

Estos son los destinos predilectos en Colombia

Entre los destinos más demandados a nivel nacional se encuentran Bogotá, el Eje Cafetero, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta. A nivel regional, destacan municipios antioqueños como Necoclí, Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Jardín.

Terminales Medellín invita a todos los viajeros a planificar su viaje con anticipación y seguir las recomendaciones para disfrutar de unas vacaciones seguras y tranquilas.