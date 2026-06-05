El mal estado de la autopista Medellín-Bogotá incrementa la accidentalidad: Alcalde de Cocorná

Antioquia

La falta de mantenimiento de la autopista Medellín-Bogotá en el tramo Santuario-Caño Alegre a cargo del INVIAS sigue generando malestar a los transportadores y habitantes de la zona debido a que los huecos generan daños en los vehículos y aumenta la accidentalidad.

El alcalde del municipio Cocorná, población que se beneficia de ese corredor vial, ha manifestado que, desde que el gobierno nacional tomó el control de la autopista, esta representa más un riesgo que un servicio para quienes la utilizan.

“Los accidentes han sido de manera más constante, y hoy casi que el primer renglón que carga la alta accidentabilidad no es el choque entre vehículos, sino caídas por los huecos, daño a los automóviles por los huecos que se han generado entre los 2 peajes. Esto, es decir, Caño Alegre al municipio de Santuario”, manifestó el mandatario.

Agrega que, aunque INVIAS ha estado realizando un ‘reparcheo’, esta actividad es insuficiente ante el tramo tan largo y el mantenimiento es precario. Manifiesta el alcalde que esta situación les ha afectado, ya que muchas personas han evitado visitar la zona turística; por ello destaca la iniciativa social de un grupo de personas que con dinero propio están tapando algunos huecos.

“Con los recursos mismos que aportan algunos comerciantes y los que se han recogido por parte de los Magníficos en las donaciones voluntarias, ha permitido que ellos hoy hayan iniciado ese trabajo de poner asfalto en estos huecos. Esa iniciativa ya lleva más o menos 15 días”.

Explicó que esta iniciativa de la población es parcial y mientras transcurre la temporada de vacaciones de mitad de año, porque debe ser INVÍAS el que invierta en el mantenimiento. Aunque manifiesta otra preocupación, y es que próximamente terminará la concesión que tiene Devimed entre Santuario y Medellín.

“Esperemos que nos equivoquemos y que esto no sea un espejo y un reflejo de lo que está sucediendo y viviendo hoy con la autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Caño Alegre”.

Indica que el principal problema para que INVIAS no le haga mantenimiento a la autopista Medellín -Bogotá es porque la plata de los peajes no se invierte en esa carretera, ya que va a un fondo nacional para el arreglo de todas las carreteras a cargo del Gobierno Nacional.

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