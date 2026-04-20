Puerto Antioquia logra abrir puerta directa para aguacate Hass y flores colombianas hacia Europa

Turbo, Antioquia

Se realizó la salida de los primeros cargamentos de aguacates Hass y flores autóctonas de corte hacia Europa desde Puerto Antioquia, es así como comienza a mostrarse lo que en la práctica, durante años, fue una promesa logística. El puerto buscaba acortar las distancias entre los centros productivos colombianos y los mercados internacionales.

El pasado 17 de abril se dió la primera operación que mezcla dos productos emblemáticos colombianos del campo. En primer lugar, se exportaron 24 toneladas de aguacate Hass producidas por Cartama; que salieron desde el Eje Cafetero con destino al puerto de Dunkerque. Al mismo tiempo, 130.000 tallos de flores de corte de Flores El Capiro fueron despachados hacia Londres.

Este movimiento marca un cambio en la lógica del transporte. Ahora son menos kilómetros por carretera, una cadena más corta entre finca y destino final y, menos tiempos de tránsito.

Calidad del fruto tras el avance

Como es el caso del aguacate Hass, que es uno de los productos agrícolas de mayor crecimiento en el país, la cercanía del puerto frente a otras terminales del Caribe implica un ajuste relevante en la logística.

El traslado desde zonas como Pereira o Támesis ahora puede reducirse en un 30% y un 40% en tiempo, lo que impacta directamente la calidad del fruto al llegar a Europa. “Nos permite una llegada más rápida y fresca a los mercados internacionales”, explicó Juan Pablo Ramírez, director de logística de Cartama.

Productos como las flores

En el caso de las flores se ha generado una cadena más corta para un producto sensible. Para la floricultura, el cambio es aún más visible.

Tradicionalmente, los productores han dependido de rutas muy largas hacia puertos alejados de Antioquia. Con la operación desde Urabá, los trayectos se reducen de forma considerable.

En términos logísticos, esto se traduce en hasta 60% menos kilómetros recorridos y cerca de 70% menos tiempo de transporte. En adición, de una disminución cercana al 30% en costos, la reducción no solo mejora la eficiencia, ayuda a conservar la calidad de un producto altamente perecedero.

“Es un avance importante en eficiencia logística para nuestra operación”, señaló Diego Rodríguez, director logístico de Flores El Capiro.

En sectores como el de alimentos frescos y flores, donde cada hora cuenta, esta reducción en tiempos puede traducirse en mejores condiciones de venta y menor pérdida de producto.

Proyecciones

Con estos primeros despachos, el puerto entra en una fase de validación operativa para distintos sectores exportadores. Si los resultados en tiempos, costos y calidad se sostienen, es probable que más empresas migren sus operaciones hacia esta ruta.

Por ahora, lo que queda claro es que la infraestructura empieza a reflejarse en números concretos: menos distancia, menos tiempo en carretera y una cadena logística más eficiente para dos de los principales productos de exportación del país.