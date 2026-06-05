IDIGER: Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 5 de junio

Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 5 de junio | Getty Images/ IDIGER

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), publicó en su página web el pronóstico del clima para este viernes 5 de junio, el cual estará marcado por el clima nublado y algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día van a predominar las condiciones estables, sin embargo, se espera que se registren precipitaciones en distintas localidades de la ciudad.

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Reporte del IDIGER para este viernes 5 de junio en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se espera un cielo mayormente nublado y con probabilidad de algunas lluvias en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

De igual manera, en la mañana se prevé un cielo entre mayor a parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones en las localidades de Usme y Sumapaz.

De acuerdo con el reporte de la entidad, para el resto del territorio de la capital del país predomina el tiempo seco.

De igual manera, para este viernes 5 de junio la temperatura mínima estimada en Bogotá es del 11° C.

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¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga este paso con el cuál usted podrá consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y se puede realizar desde un celular, tablet o computador.

Ingrese a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccione al costado derecho en el ícono de mapa. En la ventana tipos de mapa busque en la parte inferior donde dice otros mapas y selecciona el que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, ubicado en la parte superior de la izquierda, digite la dirección del lugar en el que desea conocer si está lloviendo o no. Por último, seleccione la dirección que reconoce el sistema y le va a aparecer en el mapa la ubicación consultada.

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