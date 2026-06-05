Simpatizantes de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda se enfrentaron verbalmente en Bogotá

Bogotá

A las 5 de la tarde de este jueves 4 de junio, se convocó a una reunión entre simpatizantes del candidato Abelardo De la Espriella en la sede de campaña ubicada en la localidad de Teusaquillo.

En un momento de la noche, los seguidores del candidato marcharon sobre el reconocido Parkway, usando la camiseta de la Selección Colombia y cantando arengas.

Sin embargo, de repente llegaron frente a la sede de ’El Tigre’ varios simpatizantes de Iván Cepeda con pancartas políticas y cantando arengas a favor de su candidato presidencial.

El movimiento político de Abelardo de la Espriella denunció que la sede fue atacada.

“En este momento atacan la sede abelardista en Teusaquillo”, escribieron en su cuenta de X.

Lo que muestran en los videos publicados en redes sociales es que hubo un enfrentamiento verbal entre los simpatizantes de ambos candidatos que se disputarán la Presidencia de la República el próximo 21 de junio.

La Policía Metropolitana indicó a Caracol Radio que no les fueron reportados hechos de vandalismo.

Por varios minutos, los simpatizantes de Abelardo decidieron resguardarse dentro de la sede de campaña a esperar que los otros se dispersaran.

Desde la campaña del Pacto Histórico, la congresista María Fernanda Carrascal publicó un video en el que un hombre, al parecer simpatizante de Abelardo de La Espriella, saca un arma de fuego en medio del enfrentamiento verbal.

“Me llegó la denuncia de un grupo de jóvenes simpatizantes de nuestro proyecto que se encontraba haciendo campaña pacíficamente en el Parkway cuando fueron intimidados por personas que presuntamente les apuntaron con un arma”, escribió la representante.

Responsabilizó a De la Espriella del lenguaje violento que se ha venido utilizando en el debate público.

Por su parte, la concejal de Bogotá, Heidy Sánchez, también publicó imágenes del hombre que portaba al parecer el arma e indicó: “Le sacó una pistola a varios voluntarios de nuestra campaña. Estos son quienes amenazan con destriparnos si llegan a la Presidencia; van en serio, y todavía hay quienes creen que exageramos”.

Pidió ayuda a la ciudadanía para identificar al hombre.

Al confirmar esta información con las autoridades policiales, estas respondieron a Caracol Radio que hasta el momento tampoco se les ha reportado ningún incidente con este hombre.