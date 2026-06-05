Bogotá conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio: Agéndese con su cronograma

Bogotá conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio | Jardín Botánico Bogotá/ Alcaldía de Bogotá

Este viernes 5 de junio, Bogotá conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Para esta ocasión, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) ha realizado y continuará haciendo actividades durante la semana para celebrar esta fecha complementando la Semana Ambiental 2026.

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La directora del JBB, María Claudia García Dávila, resaltó que la Administración Distrital posee un eje completo del Plan Distrital del Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, el cual está dirigido al cumplimiento de objetos ambientales.

García manifestó: “Hemos plantado 1200 árboles que se suman a los casi 9000 que teníamos el 2025. Más importante aún, hemos ayudado con el mantenimiento de casi 14.000 árboles jóvenes y estamos manteniendo 175.000 metros cuadrados de jardinería”.

Estas cifras demuestran el compromiso de la Alcaldía de Bogotá por mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad, la afectación de la biodiversidad y la calidad del aire y el agua.

Una de las actividades de esta celebración es la caminata ‘Mujeres biodiversas’ en el Bosque Urbano Timiza, en la localidad de Kennedy, donde la ciudadanía podrá participar de un recorrido en bicicleta. Además, habrá una charla denominada ’Transmilenio y ambiente: descarbonización del sistema’.

De igual manera, hasta el 7 de junio continuará la jornada con más de 30 actividades de forma simultánea, que hacen parte de espacios de aprendizaje, diálogo y participación con el objetivo de generar una mayor conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas y adoptar hábitos sostenibles en la ciudad.

Cronograma de actividades para el 5 de junio

Jornada de avistamiento de aves: Reconocimiento de avifauna

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Humedal La Conejera (consulta el punto exacto aquí).

Localidad: Suba.

Requiere inscripción previa.

Jornada de educación Ambiental: Sensibilización sobre consumo responsable y actividades artísticas de Planeta Casa Nativa y Amigos del Zuque

Hora: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.

Lugar: Alcaldía Local de San Cristóbal, avenida Primero de Mayo # 1 - 40 Sur.

Localidad: San Cristóbal.

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Jornada ambiental y de ornato: Todos por la alameda de Venecia: Recuperación y embellecimiento

Hora: 8:30 a. m. Lugar: Barrio Venecia, Transversal 44 con calle 54a sur.

Localidad: Tunjuelito.

Intervención integral al Bosque Urbano Brazo Salitre: Embellecimiento de las zonas de acceso y sensibilización sobre su cuidado y servicios ecosistémicos

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Calle 65 # 56 - 1, Parque El Cuadrado.

Localidad: Barrios Unidos.

Guardianes del río: Limpieza y acción colectiva: Jornada de recolección de residuos y sensibilización ambiental

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m

Lugar: carrera Séptima con calle 39, esquina

Localidad: Chapinero (Consulta el punto exacto)

Jornada de siembra El Recreo: Siembra de especies nativas para fortalecer la Estructura Ecológica Principal y la apropiación comunitaria de este punto de la localidad

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Carrera 100 entre calles 69 sur y 70a sur.

Localidad: Bosa

Recorrido Santa Ana la Aguadora: Reconocer e identificar la flora, fauna y los servicios ecosistémicos del sendero

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Plaza Fundacional de Usaquén, carrera 6A con calle 118.

Localidad: Usaquén.

Comité Operativo Local de Política Social: políticas ambientales: Conoce las políticas de gestión para la conservación de la biodiversidad y humedales de Bogotá

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Colegio INEM de Kennedy, calle 38C sur # 79 - 08.

Localidad: Kennedy.

Reciclatón: Aprende sobre la separación y disposición de residuos aprovechables

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Colegio Eduardo Santos, carrera 19B Bis #1 C

Localidad: Los Mártires.

Jornada de plantación: Siembra de árboles nativos en el sector ll de la Reserva de Humedal Meandro del Say

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Carrera 113 # 15F – Colcrudos

Localidad: Fontibón.

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Encuentro comunitario: Intercambio de experiencias y saberes comunitarios entre colectivos, vecinos, organizaciones ambientales, huerteros y emprendimientos

Hora: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Lugar: Fidro La Palestina, Carrera 78 # 80 – 93.

Localidad: Engativá.

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