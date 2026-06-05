Hallan un cuerpo en descomposición en un apartamento en Soacha
El caso fue remitido a la Policía Nacional para esclarecer los hechos.
El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que fue alertado por los habitantes de un conjunto residencial en el sector de Ciudad Verde en Soacha Cundinamarca de una extraña situación que se presentaba
Los vecinos sentían un fuerte olor que provenía del apartamento del quinto piso del edificio.
Al llegar al lugar, los Bomberos tuvieron que forzar la entrada al apartamento y durante la inspección evidencian que se encontraba desordenado. En la habitación principal, confirman la presencia de un cuerpo sin vida “encontrándose en avanzado estado de descomposición”, según el reporte.
Tres bomberos estuvieron detrás de este operativo que fue remitido a la Policía Nacional para que esta entidad esclarezca los hechos.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....