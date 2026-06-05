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“Estoy abatido, mi hermano no es un hombre para financiar paramilitares”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la que se confirmó la condena contra su hermano, Santiago Uribe, señalado de crear el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’.

Y aunque dijo que respeta el fallo, aclaró que no lo comparte al asegurar que su hermano “es un hombre de valores morales, buen hijo, buen esposo, buen miembro de familia, de un patrimonio normal”.

Incluso, desestimó la denuncia en la que se señala a su hermano de contratar sicarios para cometer el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.

“Mi hermano no es un hombre para ir a financiar paramilitares, ni para contratar sicarios”, sostuvo, agregando que “la finca La Carolina ha sido de gente honorable”.

¿Qué opina sobre el revés en la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente?

En cuanto a la propuesta del Gobierno de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, que luego se echó para atrás, Uribe sostuvo que este “es un jueguito” y una estrategia del mandatario y del candidato presidencial Iván Cepeda.

“Ahora, para el resultado electoral, hacen la maromita de que entonces no va a haber Constituyente”, cuestionó.

También reconoció que “fue un error” la iniciativa que, en el pasado, hizo el Centro Democrático para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Pero una cosa es reformar la justicia y otra es una sustitución constitucional”, aclaró.

Cuestionamientos a Juan Daniel Oviedo

En la conversación también se refirió a la entrevista que le dio Juan Daniel Oviedo, ex fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, a 6AM W de Caracol Radio, en la que aseguró que “muchos votantes de centro salieron espantados” de esta apuesta de centroderecha, cuando vieron que se propuso el nombre de él como ministro de Defensa en un eventual gobierno.

“Me extraña eso del doctor Juan Daniel Oviedo, él sabe todo mi respeto, ¿cómo sale con eso? Me parece que es injusto y que nos estamos desmontando, por la nuca, de las responsabilidades”, dijo.

Además, ratificó que “acepta humildemente” la derrota de su candidata presidencial y que asume esa responsabilidad.

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“Vamos a cumplir la palabra y vamos a votar por el doctor Abelardo De La Espriella, por el doctor José Manuel Restrepo, por la libertad de Colombia, por la empresa privada, por la equidad social, por un Estado pequeño y austero, y para que Colombia no sea una sucursal chavista", concluyó.

Escuche la entrevista completa con Álvaro Uribe Vélez aquí: