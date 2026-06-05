Santiago Botero designó a su ex fórmula vicepresidencial para definir apoyo en la segunda vuelta

El excandidato presidencial Santiago Botero anunció que Carlos Fernando Cuevas, quien fue su fórmula vicepresidencial, será el encargado de definir la posición que asumirá su movimiento ciudadano ‘Romper el Sistema’, de cara a la segunda vuelta presidencial.

Desde Estados Unidos, el empresario expresó su preocupación por el país y aseguró que la decisión se tomará en los próximos días.

“Había dicho que de pronto no iba a votar por nadie en estas elecciones porque no estaba seguro de quién era la persona correcta, quiero decirles a todos que, viendo la situación del país, no votar por alguien es permitir que el más malo llegue”, indicó.

Botero aclaró que su intención no es coaccionar a los simpatizantes de su movimiento y que ellos, libremente, podrán votar por la opción que prefieran.

De otro lado, confirmó que en los próximos tres años, posiblemente, aspirará nuevamente a la Presidencia de la República.

Sin embargo, dijo que un alto porcentaje de sus bases manifestó su disposición a respaldar la determinación que adopte la organización en los próximos días.

Botero también confirmó que ejercerá su derecho al voto el próximo 21 de junio y que acogerá la decisión que tome Cuevas.

“Como movimiento ten

emos una responsabilidad, que hoy en día hemos trabajado para ayudar a esos 27 millones de pobres. Que mi Dios me los bendiga y ojalá venga justicia divina a este país en el 2026″, les dijo a sus votantes.