Encuentro entre presidente Trump y líder iraní Jamenei es “irrealista”, según canciller de Irán

Imagen de referencia. Donald Trump - Banderas de EE.UU. e Irán - Líder iraní: Getty Images.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, descartó en una entrevista cualquier posibilidad de un encuentro entre el presidente estadounidense y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, tal como sugirió Donald Trump.

En declaraciones al New York Post el pasado miércoles, Trump dijo que “le gustaría reunirse” con Mojtaba Jamenei, cuando las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio están estancadas.

“Vi un artículo en el que insinuaba que (Donald Trump) estaba dispuesto a una reunión o que deseaba organizar una”, declaró Araqchi en una entrevista el jueves con el canal libanés Al-Mayadeen.

“Pero creo que debemos ser realistas”, añadió, descartando esta posibilidad

Mojtaba Jamenei sucedió a su padre, Alí, asesinado el 28 de febrero en el primer día de la guerra, desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Sin embargo, desde su designación en marzo para suceder a su padre, que estuvo 36 años en el poder, no ha hecho ninguna aparición pública.

“Los servicios de seguridad le recomiendan no tener una presencia pública mayor que la actual”, subrayó Araqchi.

Tras 40 días de bombardeos, el 8 de abril entró en vigor un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, ambos se acusan regularmente de violar la tregua y esta semana hubo nuevos disparos en el estratégico estrecho de Ormuz.

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