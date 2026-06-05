“Me extraña, cómo sale con eso”: Uribe cuestiona a Oviedo tras hablar de los errores en la campaña

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“Estoy abatido, mi hermano no es un hombre para financiar paramilitares”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez habló con 6AM W acerca de las declaraciones de Juan Daniel Oviedo a este medio en las que señaló que “muchos votantes de centro salieron espantados” cuando la excandidata Paloma Valencia propuso el nombre del expresidente como ministro de Defensa.

“Me extraña eso de Juan Daniel Oviedo, cómo sale con eso. Me parece que es injusto y que nos estamos desmontando, por la nuca, de las responsabilidades”, afirmó.

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Escuche el fragmento de la entrevista aquí: