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05 jun 2026 Actualizado 14:00

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“Me extraña, cómo sale con eso”: Uribe cuestiona a Oviedo tras hablar de los errores en la campaña

“Estoy abatido, mi hermano no es un hombre para financiar paramilitares”: Álvaro Uribe

“Estoy abatido, mi hermano no es un hombre para financiar paramilitares”: Álvaro Uribe

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Álvaro Uribe Vélez habló con 6AM W acerca de las declaraciones de Juan Daniel Oviedo a este medio en las que señaló que “muchos votantes de centro salieron espantados” cuando la excandidata Paloma Valencia propuso el nombre del expresidente como ministro de Defensa.

“Me extraña eso de Juan Daniel Oviedo, cómo sale con eso. Me parece que es injusto y que nos estamos desmontando, por la nuca, de las responsabilidades”, afirmó.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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