Santiago Uribe Vélez y otros familiares de Álvaro Uribe que han sido condenados o asociados al crimen

Durante las últimas décadas, varios familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez han enfrentado investigaciones, procesos judiciales e, incluso, condenas relacionadas con delitos que van desde el paramilitarismo hasta el narcotráfico. El caso más reciente y de mayor impacto es el de su hermano, Santiago Uribe Vélez, condenado por el Tribunal Superior de Antioquia por graves delitos cometidos en los años noventa en el norte de Antioquia.

Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. En mayo de 2024, el tribunal estableció una pena de 103 meses y 16 días de prisión, aunque posteriormente, en decisión de fondo, se determinó una condena mayor, superior a 28 años, al revocarse una absolución previa.

¿Qué delitos cometió Santiago Uribe?

La sentencia concluyó que Santiago Uribe fue el creador y director del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, una estructura ilegal que operó en Yarumal, Antioquia, durante la década de 1990. Este grupo se dedicó a acciones de “limpieza social”, asesinando selectivamente a personas señaladas de ser delincuentes, consumidores de drogas o simplemente contrarias a su ideología.

Entre las víctimas más destacadas se encuentra Camilo Barrientos Durán, conductor asesinado en 1994. La justicia también relacionó al grupo con múltiples homicidios más, y algunas investigaciones han mencionado más de 500 víctimas atribuidas directa o indirectamente a la organización.

La condena se basó en testimonios de exintegrantes de las fuerzas de seguridad, como el del excomandante de Policía de Yarumal, Juan Carlos Meneses, quien afirmó que el grupo operaba desde la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe. Otros testimonios, como el del personero de Campamento, John Jairo Álvarez Accudelo, reforzaron la estructura del caso.

La defensa anunció una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que la sentencia sea revisada por la máxima autoridad penal.

¿Qué relación tiene con Álvaro Uribe Vélez?

Santiago Uribe Vélez es el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su condena ha generado debate nacional debido a la alta relevancia política de su familia.

El Tribunal Superior de Antioquia aclaró en la sentencia que no encontró pruebas que indicaran una “conspiración política” contra el hermano del expresidente, y que las declaraciones en su contra se remontan a la década de 1990, mucho antes de que Álvaro Uribe llegara a la presidencia.

¿Qué otros familiares de Álvaro Uribe han sido asociados al crimen?

1. Mario Uribe Escobar (primo)

Fue presidente del Senado y una de las figuras políticas más cercanas al expresidente. En 2011, la Corte Suprema lo condenó por concierto para delinquir agravado dentro del escándalo de la parapolítica, tras confirmar que sostuvo acuerdos con jefes paramilitares de las AUC para obtener apoyo electoral. Fue sentenciado a 90 meses de cárcel.

2. Dolly Cifuentes Villa (excuañada)

Estuvo casada con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano fallecido del expresidente. Fue capturada en 2011 y extraditada en 2012 a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Era una de las figuras centrales del Clan Cifuentes Villa, señalado por proveer cocaína al Cartel de Sinaloa y a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

3. Ana María Uribe Cifuentes (sobrina)

Hija de Dolly Cifuentes y Jaime Alberto Uribe. Fue incluida en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presuntamente servir como fachada para operaciones de lavado de dinero del clan familiar.

4. Alberto Uribe Sierra (padre)

Fue asesinado en 1983 durante un intento de secuestro. Investigaciones periodísticas y archivos desclasificados han indicado que tenía relaciones cercanas con miembros del Cartel de Medellín, así como vínculos comerciales con la familia Ochoa. La polémica por un helicóptero hallado en la Hacienda Guacharacas ha mantenido vivo el debate sobre su papel en actividades ilícitas.