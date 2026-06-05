Estos son los nuevos estatutos del Liceo Francés: Consejo de Administración actuará como dueño

Por medio de un comunicado, la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza y el Consejo de Administración del Liceo Francés anunciaron la renovación del convenio que vincula durante cinco años al colegio con la Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero, además de nuevos estatutos para la institución.

Vea aquí: Miembro del Consejo de Administración del Liceo Francés sí estuvo reunido con Fondo Ashmore

“La Embajada y el Consejo de Administración celebran esta firma que confirma el compromiso de Francia con el Liceo Francés Luis Pasterur, institución que constituye un símbolo importante de los lazos que existen desde hace más de 200 años entre Francia y Colombia”, mencionaron.

Lea aquí: Surgen nuevas denuncias contra el Consejo de Administración del Liceo Francés de Bogotá

En el texto, informaron que el Consejo de Administración aprobó los nuevos estatutos para la institución del 4 de junio, los cuales “permitirán reforzar la democracia en los órganos de decisión, harán que el funcionamiento del liceo sea más transparente para los padres de familia y refirmará el compromiso de Francia con las principales orientaciones y decisiones que puedan definir el futuro de este establecimiento”.

En contexto: Amenazas, dinero y traición: el caso de los exalumnos que quieren sacar a Francia del Liceo Francés

Advierten también que el trabajo exhaustivo continuará, basándose en los informes de auditoría encargados por el Consejo de Administración a finales del 2025.

Este es el comunicado completo:

ESTOS SON LOS NUEVOS ESTATUTOS