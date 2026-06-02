El Liceo Francés de Bogotá no está ni estará en venta: gobierno francés

Tras casi dos semanas de alta tensión entre los padres de familia, los integrantes del Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur, la embajada de Francia y la Agencia para la Educación Francesa en el Exterior (AEFE), en largos días que estuvieron alimentados por el secretismo del Consejo ante sus decisiones y un pulso de poder por la gobernanza del colegio, finalmente el gobierno francés, a través de la AEFE, puso punto final a la situación con un contundente anuncio: hay acuerdo con el Consejo de Administración para adoptar unos nuevos estatutos y el Liceo Francés no está ni estará en venta.

Aunque en el comunicado la AEFE no se detiene a relatar los más de seis meses de negativa del Consejo para llegar a un acuerdo, como lo reveló en entrevista con 6AM-W de Caracol el embajador de Francia en Bogotá, sí celebra en tono positivo el proceso de concertación que permitirá llegar esta semana a la firma de los nuevos estatutos que permitirán la renovación del convenio que vincula al Liceo Francés de Bogotá con la AEFE por cinco años más.

Finalmente, el organismo que rige la red de colegios franceses en el extranjero en un tajante párrafo cierra la puerta a cualquier negocio relacionado con el colegio. “El establecimiento nunca ha estado a la venta, no lo está y no lo estará”.

El documento no hace referencia a los argumentos esgrimidos por el Consejo de Administración en comunicaciones previas sobre la situación de gobernanza del colegio, las auditorías contratadas y los supuestos hallazgos de irregularidades cuyas pruebas hasta ahora no han sido reveladas por ese órgano de administración.

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