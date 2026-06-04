Documento probaría que Consejo de Administración del Liceo Francés sí busca vender el colegio

A espaldas de los padres de familia, de los trabajadores e incluso de la Embajada de Francia, el Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur, bajo la presidencia de Cecilia Urrutia, ha venido adelantando un proceso de ‘due diligence’ (o debida diligencia), propio de los procesos de venta o adquisición de empresas, que apuntaría a tener en regla toda la información y documentación que el fondo de inversión Ashmore exige antes de proceder a la compra de un establecimiento educativo dentro de su nueva red Legacy Schools.

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6AM W de Caracol tiene en su poder la única página que se ha podido filtrar de una de las cuatro supuestas auditorías que ordenó el Consejo de Administración en diciembre del año anterior y que han sido mantenidas bajo absoluto secreto por parte de los integrantes de este órgano colegiado a pesar de los inmensos cuestionamientos que han surgido en las últimas dos semanas.

El documento en su propio título deja claro que, contrario a lo que ha dicho el Consejo, el trabajo adelantado por la firma Setec Gómez Cajiao no es una auditoría de obras, sino una “consultoría especializada de debida diligencia” que, a través de un diagnóstico técnico, evalúa la planta física del Liceo, establece un informe sobre la situación actual de los inmuebles que componen al complejo educativo y además realiza un análisis especializado en norma de sismoresistencia.

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Este informe de ‘due diligence’ es justamente uno de los que exige el fondo de inversión Ashmore para proceder a la adquisición de un colegio, tal y como se evidencia en las características que el mismo fondo destaca para su otra gran red de colegios privados Redcol donde se encuentran centros educativos de gran reconocimiento como el Santa Francisca Romana de Bogotá, el Gimnasio Vermont de Medellín, el Colegio Británico de Cartagena o el Colegio New Port de Bucaramanga.

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De hecho, la firma Setec Gómez Cajiao es apenas una de las cuatro empresas que hoy están contratadas por el Consejo de Administración y que estarían adelantando el proceso de ‘due diligence’. Hay contratos con FTI Consulting, con la firma de abogados Riveros Bazzani y con el bufete Pérez Llorca - Gómez Pinzón para desarrollar los procesos de diagnóstico de infraestructura, de recursos humanos, de organización y de situación financiera del colegio.

Hace dos semanas, cuando el Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur fue citado a la Embajada de Francia por unos funcionarios de la Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero (AEFE) que vinieron de urgencia desde Francia para alertar sobre la posibilidad de que el colegio perdiera la convención que vincula estrechamente al Liceo con el gobierno francés, los diálogos que avanzan con el fondo de inversión británico era algo que las directivas del colegio tenían confirmado, de ahí que el rector se hubiera convertido en una piedra en el zapato para el Consejo de Administración.

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El caso del rector Prieto deja al desnudo la situación. Según confirmaron a Caracol Radio fuentes de alto rango en la AEFE, en septiembre del año anterior el Consejo de Administración envió a Francia una lista de quejas en contra del rector Maxime Prieto y luego, por presiones que habrían sido ejercidas por dos parlamentarios franceses llamados Sophie Briante y Benoit Larrouquis, la AEFE se vio obligada a enviar una carta privada llamándole la atención al rector. La carta fue filtrada por uno de los mencionados políticos, cercano a uno de los integrantes del Consejo de Administración, y sobre ella hoy basan gran parte de sus acusaciones sin pruebas contra Prieto.

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Pero hay una nueva falacia que se está multiplicando: que el rector fue despedido por sus jefes en Francia. Fuentes del Quai d’Orsay, ministerio de exteriores francés, revelaron a 6AM W que Maxime Prieto es objeto de una “medida conservatoria”, una figura del régimen disciplinario francés para apartar de su cargo a un funcionario, mientras se adelanta una investigación que puede o no resultar en sanción. Pero según nos confirman hasta la fecha el señor Prieto no ha sido sancionado, ni despedido. En contraste, en el Liceo Francés de Bogotá, a pesar de todo lo que se ha conocido, el Consejo de Administración se atornilla y oculta las que ellos llaman auditorías.