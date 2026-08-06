Un trabajador murió en accidente minero en Socha; autoridades investigan las causas

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Medicina Legal en Duitama, mientras avanzan las diligencias judiciales. / Colprensa

Socha

Un trabajador de 25 años falleció tras un accidente ocurrido al interior de una mina ubicada en el sector de Curital, en el municipio de Socha. Las autoridades judiciales y mineras adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y verificar la situación legal de la explotación.

El alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado, confirmó que la víctima fue identificada como Junior Snyder Aza Galindo, oriundo de Otanche y residente en el barrio Libertadores del municipio de Paz de Río.

“Lamentablemente, un joven de 25 años perdió la vida en un accidente minero. Trabajaba en una mina en el sector de Curital y, desafortunadamente, falleció durante la jornada laboral”, manifestó.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los compañeros de la víctima, el accidente ocurrió cuando un coche minero se devolvió al interior del socavón y golpeó al trabajador.

“Por las declaraciones de los compañeros, hubo un accidente interno con el coche; este se devolvió, lo golpeó y le ocasionó la muerte. Fue un accidente dentro de la mina”, explicó.

Tras la emergencia, la Fiscalía realizó los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal en Duitama para continuar con los procedimientos forenses. El alcalde indicó que el administrador de la mina estaría apoyando los trámites para la entrega del cuerpo a la familia.

Frente a la legalidad de la explotación, el mandatario señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si la mina contaba con los permisos correspondientes.

“Eso hace parte de la investigación. La Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá y la Fiscalía serán las entidades que establezcan si la mina era legal o no y determinen las acciones a seguir”, afirmó.

También agregó que la Administración Municipal, en coordinación con el Ejército y la Policía, hizo presencia en el lugar para atender la situación y acompañar las diligencias adelantadas por los organismos competentes.

El mandatario confirmó que el accidente dejó una sola víctima fatal y que no se reportaron más personas heridas.